Focus sur Krimsow, une nouvelle figure de la lutte contre les violences conjugales !

L'influenceur, lancé depuis 2020, est en pleine ascension.

Krimsow est un jeune influenceur martiniquais de 27 ans. Lancé sur les réseaux sociaux depuis mars 2020, vous êtes sûrement déjà tombés sur son profil ou vous avez pu l'apercevoir dans vos "Pour toi", sur Tiktok.

@Krimsow_off culmule déjà des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, 185 000 abonnés sur Instagram et plus de 5 millions sur Tiktok. Il s'est imposé avec humour, en créant des vidéos avec sa compagne et sa fille. Malgré son caractère jovial et sa bonne humeur communicative, l'influenceur a décidé d'utiliser son buzz pour défendre une cause qui n'est que trop actuelle.

Krimsow s'est engagé dans la lutte contre les violences conjugales, notamment au travers de posts, et de mises en scène via des shorts sur Youtube. Il réalise des mises en scène dans le but de faire réagir et d'interpeller sur ces violences, qui ne cessent de se répéter et dont le nombre a quasiment doublé depuis le premier confinement en mars 2020.

À côté de son combat et de son nouveau travail d'influenceur, Krimsow est un papa comblé. En effet, le jeune homme vient d'accueillir récemment un heureux événement : une troisième petite fille du nom de Sierrah.

On lui souhaite, à lui et à sa famille, beaucoup de bonheurs. Quant à vous, on vous conseille vivement de le suivre de très près !

Réseaux Sociaux de Krimsow :

Instagram : @Krimsow

Snapchat : @Krimsowoff

Tiktok : @Krimsow_off

Youtube : Krimsow & Candy

Facebook : @Krimssow