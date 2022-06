Découvrez "Vois-un Voisin" : Le jeu de société de la Seine-Saint-Denis !

Le nouveau jeu de société "Vois-un Voisin" est enfin disponible...

MIMOUNI Naoufel (créateur du jeu) :

"Jeune auteur de la ville d’Épinay sur seine, j’ai démarré la création de mon jeu intitulé « VOIS-UN VOISIN ! » en mars 2020. Ex animateur en centre de loisirs, j’ai toujours aimé créer des jeux de société avec les enfants.

Durant la crise sanitaire, je me suis retrouvé seul, sans enfants et j’ai alors décidé de créer mon propre jeu de société. Le jeu a été inspiré de la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement de ma ville.



À travers le plateau de jeu qui représente un bâtiment dans lequel vivent plus de 80 personnages, on peut y trouver toutes sortes de personnages. Les 5 continents sont représentés, des personnages en situation de handicap y sont représentés, une famille adoptive, monoparentale et recomposée y sont représentées, des étudiants y sont représentés, des jeunes mariés, des grands-parents...



Finalement, j’ai essayé d’inclure un maximum de personnages pour que chaque personne qui y joue puisse au moins s’identifier à un des personnages même s’il est

compliqué d’intégrer 7 milliards d’habitants sur un plateau de jeu. Vous l’avez compris, ce jeu lutte contre le racisme et pour la diversité. En plus du message que transmets, « VOIS-UN VOISIN ! » le jeu est ludique, éducatif et surtout

amusant.

Descriptif rapide du jeu « VOIS-UN VOISIN ! » "Vois-un Voisin !" est un jeu de société amusant qui réunit en toute convivialité 2 à 10 joueurs (de 8 ans jusqu’à pas d’âges).

Les joueurs sont invités à partager des moments de joie et de divertissement inoubliables dans une ambiance de "bon voisinage".

"Vois-un Voisin !" est un jeu ludique basé sur la mémoire et la stratégie. Une bonne dose de chance serait plus que nécessaire pour remporter une partie !

"Vois-un Voisin !“ est un jeu éducatif qui prône la diversité et le « vivre-ensemble » et qui invite les composantes de notre société au respect et à l’ouverture d’esprit.



Le plateau de ce jeu représente une résidence où plusieurs familles de différentes origines, cultures et orientations y vivent et échangent en bonne cohabitation.

En franchissant la porte de cet immeuble vos émotions vont certainement osciller entre joie, déception, clémence et frustration... Bienvenue à la "Résidence Vois-un Voisin !" ! Emprunter son "ascenseur émotionnel" si vous souhaitez faire partie de l'aventure !"



N.B. : Les personnages de ce jeu sont fictifs ou inspirés de personnes réelles. Libre à chacun de les interpréter comme il le souhaite, dans le respect et sans tomber dans les travers de la stigmatisation.

Si vous souhaitez aider à développer le projet : https://fr.ulule.com/vois-un-voisin-/? (2% seront reversés à une association)