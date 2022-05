Kalash rénove un squat à Montreuil

Dès le lendemain, en compagnie de sa femme @ClaraKata , il a engagé une société afin de rénover l’endroit et ainsi de permettre à toutes ces personnes de vivre dans un endroit propre et de ne pas se retrouver à la rue. 💙🫡 pic.twitter.com/ugsAfF5YxV — HipHopDX France (@HiphopdxFR) May 29, 2022

Entre-temps, il a fait enlever les gravats et les morceaux d'amiante afin que les familles soient un peu plus protégées et que l'endroit soit un peu plus propre comme on peut le voir sur les vidéos partagées par HipHopDX France.

Il y a aussi un compte Instagram pour en savoir plus et pour les bonnes volontés qui veulent aider, celui de la journaliste Capucine Légelle qui, en story, partage les besoins des habitants du squat sur son profil, @calamitycaps.