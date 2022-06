UGK vs. 8Ball & MJG : le Verzuz le plus sudiste

C'était une balle page de l'histoire du rap du sud.

C'est une battle un peu spéciale qui s'est déroulée lors de la dernière édition de Verzuz. En effet, UGK et 8Ball & MJG étaient opposés dans la nuit de jeudi à vendredi, en direct d'Atlanta. Cela faisait longtemps qu'il y avait des discussions autour de ce show car les deux groupes dominaient le rap du Sud des Etats-Unis à la même époque, il paraissait donc logique de les opposer. Même si UGK a perdu un de ses membres, Pimp C décédé en 2007, son esprit et sa voix étaient bien présents.

La battle n'a été annoncée qu'un peu plus tôt cette semaine, mais Bun B d'UGK avait confirmé l'événement en... janvier 2021 ! Il en avait parlé dans un podcast avec Donnie Houston

"Je sais que je vais faire un Verzuz mais ça ne sera pas au Texas. Je fais un Verzuz, ce sera probablement UGK contre 8Ball & MJG. UGK représentera le Texas contre les voisins de North Mound."

Avant cela, les fondateurs de Verzuz, Swizz Beatz et Timbaland, avaient déclaré qu'ils étaient ouverts à une telle confrontation sur les fans le voulaient. Bun B avait alors exhorté les siens à demander la tenue de ce Verzuz. Il faut croire qu'il a eu suffisamment de soutien pour réussir.

8Ball & MJG sont venus à la battle avec des titres comme "9 Little Milimeta Boys", "Comin' Out Hard", "We Started This", "Just Like Candy", "Forever" avec Lloyd, "Paid Dues'"avec CeeLo Green, "Tell The DJ Bring It Back" avec Young Dro, "Sho Nuff", "My Homeboy's Girlfriend", Middle of the Night Remix" "Relax And Take Notes", "Space Age Pimpin", "Pimp Hard", "M. Big", "Friend or Foe", "Don't Make Me" et bien d'autres.

UGK (Bun B) a répliqué avec "Tell Me Something Good", "Pocket Full of Stones", "Choppin' Blades", "Front, Back, Side to Side", "Wood Wheel", "Hi Life", "Take It Off", "Three Sixteens", "The Game Belongs To Me", "Murder", "Big Pimpin" avec Jay-Z, "Let Me See It", "Return", "Akickdoe!", "Diamonds & Wood", "Knocking Doors Down", "One Day" et "Int'l Players Anthem (I Choose You)", entre autres.

Une seule chose à dire : régalez-vous !