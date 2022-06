Post Malone : découvrez le tracklisting de "Twelve Carat Toothache"

C'est officiel, l'album sort le 3 juin !

Post Malone se prépare à faire son retour avec “Twelve Carat Toothache” et la date de sortie de l'album a été reportée au 3 juin.

Avec le LP en route pour la semaine prochaine, Posty et Apple Music ont divulgué la liste des pistes du projet jeudi 26 mai mettant en vedette des invités de premier plan. Doja Cat, Gunna, The Kid LAROI, Roddy Ricch, The Weeknd et Fleet Foxes sont attendus sur ce projet qui s’annonce riche en émotions. "Cooped Up" avec Roddy et "One Right Now" avec The Weeknd sont déjà sortis en tant que premiers singles.

Le quatrième album de Posty risque d’être son troisième projet consécutif à atteindre le sommet du Billboard 200. Rappelons que son dernier album, “Hollywood's Bleeding” sorti en 2019 a généré 489 000 unités équivalentes ventes au cours de sa première semaine dans les classements.

2022 s'annonce comme une période chargée pour Post Malone. L’artiste de 26 ans a révélé plus tôt ce mois-ci qu'il devrait également devenir père un plus tard cette année. Ce sera son premier enfant avec sa petite-amie après avoir déménagé dans l'Utah pour avoir une vie un peu plus privée. Nul doute que tout cela se ressentira dans l'album à venir...

Tracklist de " Twelve Carat Toothache " :

1. Reputation

2. Cooped Up (feat. Roddy Ricch)

3. Lemon Tree

4. Wrapped Around Your Finger

5. I Like You (A Happier Song) [feat. Doja Cat]

6. | Cannot Be (A Sadder Song) [feat. Gunna]

7. Insane

8. Love/Hate Letter To Alcohol (feat. Fleet Foxes)

9. Wasting Angels (feat. The Kid LAROI)

10. Euthanasia

11. When I'm Alone

12. Waiting For A Miracle B

13. One Right Now

Post Malone & The Weeknd