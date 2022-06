Post Malone et Roddy Ricch réunis dans le superbe "Cooped Up"

C'est enfin la Posty season !

L'été peut enfin commencer ! On n'avait pas besoin de plus que Post Malone qui fait ce qu'il sait faire, et qui nous emmène dans son univers magique et si réussi. Aux côtés de Roddy Ricch sur ce nouveau single, "Cooped Up", l'artiste aux multiples casquettes et tatouages nous dévoile un visuel ultra élégant, dans lequel rien n'est trop brusque, trop vif, trop quoi que ce soit : le juste dosage d'attitude et d'insolence, d'élégance et de mélodie entre ces deux mastodontes du rap, qui nous confirment que "Twelve Carat Toothache", le prochain album de Post Malone à paraître le 3 juin, sera un des monuments de cette année 2022 !