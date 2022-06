Le Collectif aide les jeunes artistes à lancer leurs carrières

Une très belle initiative.

Il n'y a pas que dans les start-up qu'on trouve des incubateurs de talents. Dans la musique, cela existe aussi. YouTube a notamment lancé Le Collectif en partenariat avec le Studio des Variétés et Virgin Records. Les artistes sont sélectionnés par un comité artistique composé de quatre artistes, quatre professionnels de la musique et deux journalistes. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement collectif et individualisé pour lancer encore un peu plus leurs carrières. Et le verdict est tombé, les dix lauréats 2022 ont été choisis parmi plus de 1000 candidatures !

Aurel Isborn

Chikou

Esken

Josephe

Jouvence

Kader Diaby

Semji

Stellio

Timea

Vin's

Vous pouvez d'ores et déjà retrouver leur musique sur une playlist accessible sur YouTube.

Pendant un an, ces dix artistes auront la possibilité de travailler sur les projets afin d'accroitre leur visibilité. Pour cela, ils vont bénéficier de coachings individuels, des ateliers chant, des cours de musique assistée par ordinateur et des sessions d'écriture, le tout soutenu par les équipes musique de YouTube. Cela permettra la production d'un titre et d'une vidéo qui seront distribués par Virgin Records. Enfin, ils pourront aussi se produire en concert.

A noter que Le Collectif a fait émerger 30 artistes depuis 2018 dont certains ont signé en maison de disques. C'est aussi 900 heures de formations individuelles dispensées sur 50 journées. Enfin, c'est aussi 15 ateliers YouTube.

Bref, des artistes qui sont bien placés pour booster leurs carrières !