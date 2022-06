Damso : ses conseils à la jeune génération

Le Belge emploie des mots forts.

Damso n'est pas un homme ou un artiste très bavard et il utilise ses réseaux sociaux avec parcimonie. Aussi, chacun de ses messages rencontre souvent un écho très fort. C'est ainsi que sa dernière story, un long texte destiné à la jeune génération d'artistes rencontre une résonance particulière : il y prodigue en effet des conseils à ceux qui se sont lancés ou veulent se lancer, partageant avec eux les fruits de son expérience. Un texte fort et lourd de sens.

"Émancipez-vous. En maison de disques, en indépendant, en contrat de licence, qu'importe, émancipez-vous. Playlisté ou non, tube hit ou non, flop ou pas flop, faites ce qui vous plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Soyez votre premier fan. Rien ne sert de courir après le succès, il est éphémère. Les enfants de nos enfants ne vous connaîtront probablement jamais et n'auront probablement jamais entendu parler de vous car leur génération aura aussi son lot d'artistes. Pratiquez votre passion pour vous, partagez-là pour vous ne cherchez l'approbation de personne d'autre que vous. Dernière chose après j'arrête, ne pensez pas à casser les codes, il n'y a pas de code, nous sommes dans l'infini. Inventez profitez kiffez ratez réussissez recommencez aimez vivez."

Des mots forts dont on ne sait pas s'ils trouveront un large écho chez les jeunes artistes mais qui méritent pourtant qu'on y réfléchisse quelques instants car, après tout, on parle d'art et pas d'argent ou de réussite et c'est rafraichissant.