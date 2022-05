Cardi B évoque des problèmes techniques concernant son album

Ce sont déjà les quatre ans du premier album de Cardi B “Invasion of Privacy”. Le projet sorti en avril 2016 reste un carton jusqu’à ce jour, 18 mai 2022 et il n'y a toujours aucun signe quant à l'arrivée de son deuxième album.

La bombe du Bronx s'est rendue sur Twitter ce mardi 17 mai pour partager une brève mise à jour concernant son projet insaisissable. Cardi est passée par le biais d'une note vocale, où elle a admis que sa musique à venir avait souffert de multiples "difficultés techniques".

"J'ai vu beaucoup d'entre vous dire des conneries comme" Oh, elle ne nous nourrit pas. Alors quand je mets ce que je vais sortir, je n'en parle plus parce que clairement, je ne peux pas en parler maintenant. Mais j'ai vraiment eu des difficultés techniques avec mon dernier projet. Je n'avais pas une, pas deux, mais trois difficultés techniques sur la musique sur laquelle je travaillais et qui devaient être résolues et réglées avant de la sortir. Quand les choses sortent, c'est là que j'en parle. Ouais, nous allons le découvrir parce que je sais que vous le voulez et je vais vous le donner, d'accord ? D'accord."