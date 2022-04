Pusha T dit toute son admiration pour Jay-Z

Pusha T est décidemment un bon client pour les médias. Après s'être prêté au jeu du top des "Drug Rappers" ou encore avoir donné les albums qui l'ont le plus influencé dans sa vie d'homme et de rappeur, il a continué dans cette veine en parlant de ce qu'il ressentait à propos de Jay-Z à qui il voue une vraie admiration et qu'il a convié sur le morceau "Neck & Wrist" sur son dernier album, "It's Almost Dry" dans lequel il compare Hiv' à biggie.

"They like, ‘If BIG was alive, Hov wouldn’t be in his position’/If BIG had survived, y’all would have got The Commission".