DJ Khaled célèbre son étoile sur le Hollywood Walk of Fame avec Fat Joe, Jay-Z et Diddy

DJ Khaled a beaucoup fait depuis son arrivée dans le game. Le patron de We The Best a une carrière musicale réussie et a réussi à développer plusieurs entreprises commerciales qui ont également du succès. On peut clairement dire que DJ Khaled est une star aujourd’hui, grâce à tout ce qu’il a accompli, et le meilleur dans tout ça c’est qu’il possède désormais sa propre "star", une étoile à son nom. Lundi 11 avril, Khaled a obtenu une place sur le Hollywood Walk of Fame avec une cérémonie spéciale l'intronisant dans ce club exclusif. Plusieurs invités ont assisté à l'événement, mais personne n'a plus attiré l'attention que ses amis Jay-Z, Diddy et Fat Joe.

Jay-Z et Khaled ont échangé des mots et des sourires chaleureux lors de l'une des plus longues poignées de main de tous les temps. Il était également entouré de sa famille, sa femme Nicole et leurs deux fils Asahd et Aalam.

Accompagné de @sc , @fatjoe et @Diddy, @djkhaled vient rejoindre la grande allée de Walk of Fame 👑

Quel accomplissement 👏 pic.twitter.com/AAbclh3Il6 — GENERATIONS (@generations) April 11, 2022

DJ Khaled a expliqué ce que l’étoile signifie pour lui lors d'un discours touchant alors que Jay-Z et Diddy regardaient depuis le premier rang.

"Je ne suis pas un type de personne ordinaire, je suis un type différent. Il n'y a qu'un seul Khaled... Je veux que mon étoile représente la lumière, l'amour qui brille sur tout le monde. Dieu m'a mis sur terre pour être une lumière. La pièce peut être complètement sombre, quand j'entre, elle devient lumineuse. Quand il fait noir, je suis la lumière et quand c'est le jour, je suis une lumière plus brillante… Alors je veux que tout le monde prenne la lumière de cette étoile et sache que c'est pour toujours et c'est pour nous tous… C'est pourquoi je dis toujours nous sommes les meilleurs et crions et continuons parce que ce n'est pas seulement moi, c'est nous !"

Une étoile sur le Hollywood Walk Of Fame n'est pas la seule chose que DJ Khaled célèbre pour commencer la semaine. Avant sa cérémonie d'intronisation, le joueur de 46 ans a annoncé sa nouvelle collaboration avec la marque Jordan, qui comprend une ligne de vêtements et quatre coloris différents d'Air Jordan 5.

