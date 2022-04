Rihanna entre dans la liste des milliardaires de Forbes

Fenty ça paie !

Rihanna vient de rejoindre la liste annuelle des milliardaires de Forbes. C’est la première fois de toute sa carrière que cela arrive. L’artiste polyvalente de 34 ans a donc officiellement atteint le statut de milliardaire en 2021 avec une valeur nette estimée à 1,7 milliard de dollars. D’après Madeleine Berg du magazine Forbes, la star de la pop et du R&B ne doit pas sa richesse à ses productions musicales mais au succès de ses entreprises dans le milieu de la mode et la beauté.

Selon ce que nous rapporte le récent article, c’est sa marque Fenty Beauty qui constitue la plus grande part de la richesse de Rihanna aujourd’hui. Elle est d’ailleurs la ligne de cosmétiques qui connaît la croissance la plus rapide du moment. La société que la chanteuse détient en copropriété avec le conglomérat de luxe LVMH, aurait réalisé plus de 550 millions de dollars de revenus en 2020. Elle détient également une participation de 30% dans sa ligne de lingerie Savage x Fenty. Ceci lui a permis de recueillir environ 115 millions de dollars. Le tout lui a permis de franchir la barre symbolique du milliard de dollars.

Riri, de son vrai nom Robyn Rihanna Fenty, serait la première milliardaire originaire de la Barbade.

Elle s’est exprimée sur cette étape très importante dans sa vie, en septembre 2021 dans un entretien avec le New York Times.



"C'est délicat parce qu'il est en réalité difficile d'accepter que vous en êtes là, parce que je sais d'où je viens. En même temps, ça fait du bien de pouvoir inspirer des jeunes femmes et des jeunes garçons, qui comme moi, viennent de milieux modestes, qui viennent de parents immigrés ou qui sont eux-mêmes immigrés, à être capable de faire ça."

Rihanna rejoint donc une liste prestigieuse qui compte aussi Kanye West, Kim Kardashian ou Jay-Z dans ses rangs.