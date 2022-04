Nekfeu vers un retour ?

Les signes se multiplient.

Nekfeu est un sujet récurrent dans le rap français. Son aura, son charisme, son succès, sa popularité en font des acteurs incontournables du rap game. Mais, ce qui fait le plus parler les fans et les médias, c'est son absence. Le rappeur de 1995 n'est plus sur les réseaux sociaux depuis longtemps, il ne communique pas, ne donne pas d'interviews, préférant laisser parler sa musique. Alors, on essaie d'interpréter chacun des signes qui entoure sa vie pour savoir si oui ou non, il travaille sur un projet. A la lumière de ce que l'on a vu ces dernières semaines, on pourrait d'ailleurs penser que le Fennec va bientôt signer son retour. Mais attention, ce sont des signes, rien de plus, pour le moment...

Nekfeu brille par son absence. Il n'est jamais aussi présent que lorsqu'il n'est pas là. Où vit-il ? Que fait-il ? Voilà, en gros, les questions qui agitent le landernau. Mais ces derniers temps, on l'a vu un peu partout. Il a fait une apparition remarquée sur scène avec Alpha Wann puis lors du concert de Laylow à Bercy et enfin à celui de Dinos au Zénith de Paris. Doum's, un de ses amis les plus proches a teasé un nouveau clip du Fennec avant de faire machine arrière. On l'aurait vu (ou pas d'ailleurs) à un meeting de Jean-Luc Mélenchon ce que Doum's a également démenti.

Mais les signes continuent d'apparaître et on se dit que, quand même, ça fait beaucoup pour ne pas y voir quelque chose. On vient en effet d'apprendre que Nekfeu a déposé auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) la marque "Polychronis" qui couvre des supports aussi divers que vêtements, supports audiovisuels en tout genre, évènementiel etc, autrement dit tout ce qu'il faut pour du merchandising. La marque S-Crew a également été déposée.