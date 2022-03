Kanye West : une pétition pour l'évincer de Coachella recueille 30 000 signatures

Ses frasques laissent des traces.

Les affres de Kanye West sur les réseaux sociaux continuent de faire des vagues. Les Grammy l'ont tout simplement évincé de leur programme : s'ils gardent ses nominations, il ne se produira pas sur scène durant la cérémonie. Instagram l'a suspendu pendant 24h et le menace de recommencer. Mais ce n'est pas tout. Le public commence à se détourner également de lui. Une pétition a été lancée pour qu'il ne puisse par performer durant le festival de Coachella dont il est pourtant une des grosses têtes d'affiche. Cette dernière compte aujourd'hui plus de 30 000 signatures.

Dans la description de cette pétition sur Change.org, Caramello Marie qui en est à l'origine et semble avoir des liens avec un compte fan de Kim Kardashian et Pete Davidson écrit que Coachella et les autres organisateurs de concerts "devraient avoir honte d'elles-mêmes" de s'être associées avec Ye. La pétition souligne également que Kanye West a récemment "menacé d'autres personnes de blessures corporelles". Si l'objectif est de récolter 35 000 signatures, elle en compte déjà plus de 30 000.

Récemment, une pétition lancée contre Travis Scott a été suspendue car elle a utilisé des "signatures frauduleuses". Celle qui vise Ye a été examinée par un représentant de Change.org qui a déclaré à Complex qu'elle ne montrait "aucune activité irrégulière". Dans le camp de Kanye West, personne n'a tenu à ma commenter.

Pour le moment, Yeezy est toujours au line-up du prochain festival de Coachella avec les autres têtes d'affiches comme Billie Eilish, Swedish House Mafia et Harry Styles.