Kanye West : "Donda" est certifié platine

Ye pulvérise tous les records !

Ye anciennement connu sous le nom de Kanye West vient d’ajouter un autre album de platine à son nom. C’est son dixième album studio “Donda”, sorti l’été dernier, qui vient officiellement d’être certifié platine par la Recording Industry Association of America. Un véritable succès pour l’artiste car cela signifie que depuis sa sortie fin août 2021, l’album a comptabilisé plus d’un million de ventes.

Cela dit il n’y a pas de quoi être surpris car ce n’est pas une première pour Mr West. “Donda” est en réalité son neuvième album solo à recevoir cette certification et il est actuellement en tête du classement Billboard 200. Aujourd’hui il n’y a que son album sorti en 2019 “Jesus is King” qui ne possède pas cette certification ainsi que le dernier “Donda 2” sorti le 23 février dernier.

Les prix RIAA ont également récompensés ce mois-ci "We Don't Care", qui est devenu or, "Runaway", qui est devenu 3X platine, et "Bound 2", qui est également devenu 3X platine.

Pour revenir à “Donda 2” qui, rappelons-le, n’est disponible que sur le Stem Player de l’artiste pour un montant de 200$, l’album est considéré comme “non-éligible” à concourir aux classements Billboard. Et ce choix a suscité de nombreux débats chez ses fans qui ne comprennent pas son choix. Malgré tout l’album connaît un très bon démarrage depuis sa sortie, un succès qui plaît à Kanye West, sorti du système.