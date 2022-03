Jay-Z, Beyoncé et 50 Cent sont les rappeurs qui dépensent le plus pour leur sécurité

Ils côtoient Donald Trump ou Jeff Bezos.

On a beau être rappeur, sorti des pires projects des Etats-Unis, venir des villes les plus dangereuses, à un moment, on devient tellement riches qu'on est comme tous les autres dans ce cas, on a besoin de protection. En effet, les rappeurs à succès, comme les autres artistes ou personnalités peuvent parfaitement être ciblés pour des motivations politiques, sociales mais surtout financières, on se souvient par exemple de l'enlèvement de 6ix9ine qui l'a amené à balancer tout son gang par la suite. Tous ont donc recours à des agences de sécurité et dans ce domaine, c'est Beyoncé et Jay-Z qui dépensent le plus. Ils sont suivis de très près par 50 Cent devenu aujourd'hui un mogul de la production audiovisuelle avec ses séries "Power" ou "BMF".

Get Licensed, la principale plate-forme de formation à la sécurité du Royaume-Uni, a examiné les personnes et les lieux les plus surveillés au monde et a dressé le TOP 10 des célébrités qui dépensent le plus d'argent pour assurer leur sécurité. Le couple Carter occupe la deuxième place avec 88 millions de dollars utilisés notamment pour transformer leur manoir de Bel Air en forteresse derrière l'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump dont la sécurité coûte 120 millions par an. Pour le coup, il faut dire que lui, il n'a pas que des amis...

Avant leur séparation, Kim Kardashian et Kanye West réglait une ardoise de 20 millions de dollars tandis que Jennifer Lopez acquitte 1,40 million par an pour sa sécurité. 50 Cent est dixième du classement avec un tout petit plus d'un million de dollars consacré à sa sécurité. Dans ce classement (que vous pouvez retrouver ci-dessous), ils côtoient des personnalités comme Mark Zuckerberg, Tom Cruise ou encore Jeff Bezos.