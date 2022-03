The Weeknd a la chanson la plus écoutée au monde pour la deuxième année consécutive

Après "Blinding Lights", c'est "Save Your Tears" qui l'emporte !

The Weeknd se débrouille plutôt bien ! Son hit "Save Your Tears" vient d’être élu la chanson la plus écoutée dans le monde en 2021, selon le classement établi par la Fédération internationale de l’industrie phonographique. Le prix est décerné au single le plus écouté en streaming et téléchargé dans le monde dans tous les formats numériques. Ce qui est remarquable c’est que ce soit la deuxième fois consécutive qu’un morceau de son album "After Hours" remporte le Global Digital Single Award depuis sa sortie en 2020. Il y a un an c’était le tube "Blinding Lights" qui l’emportait. Cela fait de lui le premier artiste à réaliser un tel exploit dans l’histoire de la musique. Aujourd’hui, Il se place devant "Stay" de The Kid LAROI et Justin Bieber (2e) et Dua Lipa avec son tube "Levitating" (3e) dans le classement.

Le succès de "Save Your Tears" a débuté en étant à la quatrième place du classement Billboard Hot 100. Finalement, c’est le remix officiel avec Ariana Grande qui propulse le titre à la première place du classement. Ce qui offre à The Weeknd son sixième titre de single numéro 1 et fait de l’album "After Hours" le premier album à avoir trois singles top 1 devant l’album "Scorpion" de Drake sorti en 2018.

Frances Moore, directrice générale de l’IFPI a réagi à ce nouvel honneur pour l'artiste canadien.

"Une année brillante de plus pour The Weeknd où "Save Your Tears" a incontestablement été l’une des chansons les plus appréciées au monde. Nous adressons nos plus sincères félicitations à The Weeknd et à toute son équipe pour la victoire du Global Digital Single of The Year Award pour la deuxième année consecutive - une véritable réussite."

Regardez le clip de "Save Your Tears" ici.