G-Herbo pense être un des meilleurs rappeurs vivants

G-Herbo ne manque pas d'ambition. Alors que le débat autour des meilleurs rappeurs vivants est constant et change régulièrement, les artistes veulent s'inviter eux-mêmes à la table des discussions. Le rappeur de Chicago a donc assez confiance en lui et en son talent pour demander à ne pas être oublié quand il s'agit de dresser un tel classement. C'est ce qu'il a affirmé dans ses stories Instagram où il écrit :

Evidemment, beaucoup de fans ne sont pas du tout d'accord avec lui mais G-Herbo n'exprime pas uniquement son ego quand il dit ça. Complex l'a en effet classé dans son top 20 des meilleurs rappeurs dans la vingtaine du moment.

"Le dernier album de G Herbo, 25 ans, est une célébration d'avoir atteint le quart de siècle et un projet confessionnel où il explore sa vie et son époque. Entre ces spectres, l'album est une vitrine lyrique habile de son immense talent… G Herbo est au milieu de la vingtaine, et si son dernier album est une indication, il devrait avoir une place assurée sur cette liste pour les quatre prochaines années."

Il faut dire que le dernier album d'Herbo, "25" qui contenait des feats avec Polo G, 21 Savage, Gunna, Rowdy Rebel, Lil Tjay et The Kid Laroi faisait certainement partie des meilleurs projets sortis en 2021. Est-ce suffisant pour prétendre à s'asseoir à la table des meilleurs rappeurs vivants ? On vous laisse y réfléchir...