Fianso : son superbe discours aux César

Il a marqué tout le monde!

Depuis plusieurs années maintenant, on sait tous que Fianso n'est pas "juste" un rappeur. L'artiste âgé de 35 ans, porte à merveille de multiples casquettes ; chanteur, producteur, acteur, son invitation à la cérémonie des César était plus que légitime. Il y a été convié sur la scène de l'Olympia afin de remettre le César de la musique originale.

Avant d'annoncer le nom du vainqueur (Ron Mael et Russell Maek (Sparks) pour "Annette"), Sofiane a pris le temps de faire un discours remarquable qui a conquis le public :

Poétique et captivant, le discours a fait mouche, sans surprises, puisque Fianso avait déjà prévenu dans l'épisode 12 de "Je suis passé chez So", en rappant :

" Frère l'année prochaine j'suis aux César ". Promesse tenue pour Sofiane qui fait partie du monde du cinéma depuis quatre ans. Long-métrages ("Frères ennemis" de David Oelhoffen (2018), "Mauvaises herbes" de Kheiron (2018)), ou théâtre ("Le Magnifique", d'après "Gatsby le Magnifique" de Francis Scott Fitzgerald (2019), il manie avec beaucoup d'agilité les mots et sait les teinter d'émotion tout en ajoutant une touche d'humour comme lors du début de son discours :

"Bonsoir, j'ai entendu Alexis Michalik s'essayer à quelques vers, je me suis dit que j'aurais peut-être l'audace de faire pareil."

Il a non seulement eu l'audace de tenir son discours mais il a, en plus, su rester honnête et inspirant. Une phrase en particulier a retenu tout l'attention de la salle mythique :

"La vie inspire l'auteur, l'auteur inspire la vie."

Celui qui veut démocratiser le théâtre peut être certain d'avoir fait son petit effet...