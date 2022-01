Vic Mensa : arrêté pour trafic de drogues

L'artiste aurait transporté des champignons hallucinogènes sur lui...

Vic Mensa a été arrêté aux États-Unis par des agents des douanes ce week-end après être prétendument arrivé à un aéroport avec des champignons illicites en sa possession, comme le rapporte TMZ.

Le rappeur de Chicago s'est envolé pour l'aéroport international de Dulles à l'extérieur de D.C. samedi, après un voyage depuis le Ghana. Mensa a été placé en garde à vue après que les autorités ont découvert qu'il transportait des champignons hallucinogènes. L'artiste de 26 ans a été condamné pour possession de stupéfiants.

Une source a déclaré à TMZ que "les autorités sont toujours en train de tester la substance qu'ils auraient trouvée pour confirmer que c'est bien ce qu'ils pensent que c'est".

Mensa a fait le voyage au Ghana avec Chance the Rapper et d'autres artistes basés à Chicago dans le but de promouvoir le tourisme en Afrique. Les deux rappeurs se sont rendus sur Instagram vendredi pour publier des photos identiques d'eux avec le président Nana Akufo-Addo. "LIBÉREZ LES JEUNES", ont-ils légendé leurs photos respectives.

La nouvelle arrive deux ans à peine après son arrestation en janvier 2020 pour port de poing américain. Après avoir arrêté le rappeur à Glendale, en Californie, pour avoir fait un "virage dangereux" sur sa moto, la police a fouillé Mensa. Ils ont découvert une paire de coups de poing américains dans la poche de son pantalon. Mensa a été condamné pour possession criminelle de coups de poing américains. Il a ensuite été libéré après avoir déposé une caution de 20 000 $.

On ne sait pas actuellement si Vic a été libéré sous caution ou s'il est toujours en détention.