Fifou, le photographe du rap game, s'expose

Une expo bien méritée pour un des grands artisans du game actuel !

Le rap game a pris un tournant hyper visuel, depuis la suprématie de Youtube et des clips. Du coup, chaque rappeur soigne son image et ses visuels pour proposer quelque chose d'original et de travaillé à ses fans, en accord avec leur univers. Les professionnels de l'image ont donc pris une place de plus en plus centrale dans cette culture. C'est le cas de réalisateurs comme William Thomas, mais aussi de Fifou, photographe multi-tâches et multi-décoré lui aussi, qui a participé aux plus gros succès récents du rap français.

C'est notamment lui qui se cache derrière les pochettes des plus grosses ventes du rap français de ces 10/15 dernières années. Le photographe a bossé avec absolument tout le monde, de Gradur à Lacrim en passant par Youssoupha, Lino, Rim'k, Gims et bien d'autres encore. Il s'est même exporté hors des frontières, en collaborant avec Young Thug par exemple. Fifou aura droit à sa propre exposition, du 21 au 23 janvier, à la Maddalena, un bar situé à Paris dans le Marais.

Ses clichés seront exposés aux côtés de ceux de Ciesay, lui aussi photographe mais en provenance d'Angleterre. On est très fiers de voir Fifou mis à l'honneur, lui qui a tant travaillé pour que le rap français puisse franchir un nouveau cap en termes d'image. Le tout, en sortant souvent des sentiers battus avec des idées visuelles très originales, comme celle de Mac Tyer pour "Je Suis Une Légende". On espère que vous serez nombreux à aller voir cette exposition sur l'un des plus grands artisans de l'ombre de l'explosion du rap ces 10 dernières années.