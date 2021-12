Fat Joe a arrêté la guerre West Coast/East Coast

Avec Mack 10.

Fat Joe est une source inépuisable d'anecdotes. Et à 51 ans, c'est aussi un vétéran qui a vécu beaucoup de choses dans le hip-hop, c'est pour cela qu'il faut l'écouter avec attention. Dans sa dernière interview pour le podcast Checc'n-In de Big U, il a expliqué qu'il avait joué un rôle déterminant dans la fin de la guerre entre la West Coast et la East Coast dans les années 90. Il a raconté qu'il avait participé à une réunion organisée au domicile du ministre Louis Farrakhan à Chicago avec des représentants des deux côtés. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Mack 10, qui l'a invité en Californie pour tourner "Thicker Than Water" en 1999.

"Vous savez ce qui a arrêté le bœuf de la côte est/côte ouest ? Fat Joe."

Il a raconté comment Doug E. Fresh et lui étaient les deux seuls MC de la côte est à se présenter à la résidence de Farrakhan qui aurait été pleine de rappeurs de la côte ouest. À son arrivée, Joe a déclaré qu'il avait commencé à avoir une confrontation avec Ice Cube, pourtant aimé à New York puisqu'il s'était déjà produit à l'Apollo Theatre à Harlem.

"J'essayais de lui dire qu'il aurait dû être celui qui amenait la paix. Tout le monde t'aime, tu aurais pu organiser quelque chose et mettre fin à la guerre."

Mack 10 a mis à leur échange houleux et le dialogue s'est alors transformé en pourparlers de paix.

"A l'époque, Mack 10 était le gars d'Ice Cube. Alors lui et moi avons sympathisé. Il m'a dit ensuite : "montrons-leur que des artistes de la côte Est et de la côte Ouest peuvent faire quelque chose de positif, travaillons ensemble et nous avons tourné le film Thicker Than Water à Los Angeles."

Durant le tournage qui a duré deux mois, Joey Crack s'est rapproché de plusieurs artistes de la West Coast et "cela a montré aux gens que New York et LA pouvaient travailler ensemble. Un lien s'est créé, nous faisions des vidéos, nous travaillions ensemble et cela a atténué la tension entre les deux côtes. C'est ce qu'il fallait, un Fat Joe et un Mack 10 qui travaillent ensemble pour tout le monde commence à se rapprocher et à faire preuve d'unité."

Une anecdote qui en dit long sur la rupture entre les deux côtes au plus fort de leur opposition. Une tranche d'histoire.