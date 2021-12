Suge Knight : bientôt le biopic ?

Un film sur le célèbre cofondateur de Death Row Records, Suge Knight, est en préparation, selon Deadline. Knight, qui est actuellement incarcéré pour homicide volontaire, a vendu ses droits au producteur Steve Whitney et à sa société TSW Films, qui envisagent de développer un biopic sur le tristement célèbre magnat du rap. Une décision commentée par l'ancien mogul du rap West Coast.

"Au cours des 30 dernières années, on a tellement parlé de Compton, de moi, des centres-villes et de Death Row. Même quand il s'agit de faire un film sur moi, il y a eu tellement d'imposteurs disant qu'ils avaient mes droits ou qu'ils avaient obtenu mon accord. Ce n'était que du vent."

Suge Knight a aussi expliqué qu'il s'était connecté avec Whitney par l'intermédiaire de son ami Mike Klein, un ancien soldat israélien et cadre de Ruthless Records qui avait déjà informé Suge des plans de Ruthless pour signer Dr. Dre dans son dos.

"Alors, quand est venu le temps de faire un vrai film et de dire la vérité à ce sujet, [Mike] m'a présenté à Steve Whitney. Maintenant, Steve, Mike et moi faisons ce film. On va passer au niveau supérieur !"