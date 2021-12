Hip-hop : la sélection de livres pour Noël par Generations

A mettre sous le sapin !

Noël approche et, à Generations, on s'est dit qu'on allait vous soumettre notre sélection de livres à glisser sous le sapin !

"Rester debout", Michel Zecler, éditions Plons,19€

Si vous n'avez pas suivi ce fait d'actualité, c'est le 21 novembre 2020 que Michel Zecler est pris à parti par une équipe de police dans son studio d'enregistrement. Très médiatisé à l'époque, cela avait beaucoup fait parler. Aujourd'hui ce dernier témoigne et nous fait part de son vécu avant et après cette affaire. Un témoignage important.

"Une brève histoire du rap face B", Thomas Guillaumet, Thibault Lamadelaine et Samuel Bartholin, éditions Mareuil, 25€

Si vous souhaitez élargir votre culture musicale, ce livre est fait pour vous ! Dans ces 271 pages, ce bouquin retrace toutes les époques par des projets et nous explique la conception de ces derniers. De "Doggystyle" de Snoop Dog sorti en 1993 à "JVLIVS II" de SCH en 2021 vous aurez l'occasion de parfaire vos connaissances et en apprendre plus !

"Territoires du rap", Simon Clair, éditions EPA, 35€

A mi-chemin entre un bouquin sur l'histoire du rap et le livre artistique, "Territoires du rap" va vous permettre également d'élargir votre culture musicale. Agrémenté de dessins et de visuels graphiques, vous y trouverez un moyen atypique d'en apprendre plus sur certains artistes et albums via des lieux cultes du rap.

"Street style", Tonton Gibs, éditions LAROUSSE, 29,95€

La mode et le textile ont toujours fait partie de la culture hip-hop. De ce fait, ce livre revient sur les pièces vestimentaires iconiques du rap et dévoile quelques anecdotes sur le domaine. Agrémenté de photos artistiques, ce bouquin vous permettra d'en apprendre plus et d'avoir un nouvel œil sur cette aspect fashion de la musique...

"Mission Papa Noel", Jok’Air, éditions DAVIDSON PRESENTS

Pour les fêtes de fin d'année, Jok'Air a décidé de lancer un tout nouveau projet ! Le rappeur vient de publier le premier volet d’une série de romans graphiques qui se prénomme "Il y a ma famille", à destination des jeunes enfants. Ce dernier à pour nom "Mission papa Noël" et saura occuper les plus petits !

"Road Trip NBA : de Boston à Los Angeles, voyage au coeur de la culture US", Amphora, 34,95€

On le sait, le basket et le hip-hop sont des cultures intimement liées. Rémi Reverchon, journaliste spécialiste de NBA sur beIN Sports, y a parlé de ses deux passions, le basket et les Etats-Unis. Alors, il nous emmène dans les 28 villes des Etats-Unis et du Canada où se trouve une équipe NBA. Mais, l'idée, ce n'est pas seulement de parler de sport, mais de les raconter pas seulement par le prisme du basket, mais aussi par celui de la culture et donc, forcément, de la musique et du rap. Indispensable !

"Numéro 10", Elisa Parron, 59€

Comme le basket cité plus haut, le football est aussi un sport qui côtoie de très près le monde du rap. Alors, on aime le projet de la photographe Elisa Parron et son livre photographique nommé "numéro 10" qui retrace 9 ans de séances photos, de tournées, de concerts et de matchs de football. Le concept est fort : le livre s’ouvre dans les deux sens - un côté consacré au PSG, de l’autre au rap et c’est en son centre que les deux univers se rejoignent et se font face.

Dossier réalisé par Yanis Saidi et Grégory Curot