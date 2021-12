Orelsan validé par Emmanuel Macron ?

Le Président trouverait ses lyrics "bien vu".

On apprend aujourd'hui dans Libération, que le président de la République, Emmanuel Macron, a plutôt aimé le dernier album d'Orelsan, "Civilisation" et les réflexions politiques et sociales qu'il contient. Y compris semble-t-il quand le rappeur de Caen s'en prend directement à lui quand le premier single issu de cet opus, "L'odeur de l'essence" dans lequel Orel dresse un portrait peu flatteur de l'état actuel de la politique en France dans lequel le président Macron fait partie des personnes visées.

Il dit notamment :

"Si le Président remporte la moitié des voix, c’est qu’les deux tiers de la France en voulaient pas".

Il s'en prend également à "la génération Z" et à "la mamie qui vote Marine, elle a trois ans à vivre" avant d'asséner, lucide :

"Plus personne écoute, tout l’monde s’exprime /Personne change d’avis que des débats stériles."

Selon Libération, Emmanuel Macron aurait validé la position et les mots d'Orelsan. Selon le quotidien, le président aurait eu cette réflexion à l'écoute de ce morceau.

"C’est bien vu. C’est quand même quelqu’un qui dépeint la société comme un sociologue."

????Emmanuel Macron a révélé qu’il était fan d’Orelsan !



« C’est quand même quelqu’un qui dépeint la société comme un sociologue »



(@libe) pic.twitter.com/ixONLq5cPg — Kultur (@Kulturlesite_) December 2, 2021

Selon Libération et l’Elysée, le président rencontrait régulièrement des artistes pour prendre le pouls du pays et de la société comme il l'aurait fait avec Soprano, AKH ou encore le chanteur de reggae Alpha Blondy.

Orelsan sera-t-il le prochain invité à l'Elysée ?