Booba : le mode d'emploi pour écouter "TN" son titre en NFT

Ce n'est pas si simple.

On peut dire ce que l'on veut, aimer ou ne pas aimer le personnage ou l'artiste mais il est faut bien reconnaître une chose, Booba a toujours au top des tendances. Il a, par exemple, été un des premiers à ramener l'autotune dans le rap français ou fait des morceaux de Dirty South comme on appelait la Trap à l'époque. Bref, tout ça pour dire que si aujourd'hui, il est le premier rappeur hexagonal à sortir un morceau en NFT, ce n'est pas vraiment étonnant. Vivant à Miami, il suit de très près les tendances américaines et sait surtout comment faire pour les adapter et les importer dans notre pays. C'est ainsi que "TN", son dernier morceau, est uniquement disponible de cette façon.

Pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre le principe de cette innovation à la fois technique et artistique, rappelons que le NFT est un jeton cryptographique qui permet de devenir propriétaire d’un morceau de musique, d’une vidéo, d’une oeuvre d’art numérique notamment. Ce qui eut dire que chaque exemplaire de "TN" va recevoir un numéro de série unique qui aura valeur de certification et de certificat de propriété pour son propriétaire. La vente a commencé ce mercredi à 10h du matin et il n'y aura que 25 000 exemplaires du morceau disponible ce qui en fera une rareté.

Evidemment, comme personne n'est certain de bien tout comprendre car tout cela est assez nouveau pour nous tous, le Duc a expliqué la démarche à suivre dans des posts Instagram.