Busta Rhymes ne trouve pas d'adversaire pour un Verzuz

Ils sont déjà nombreux à avoir refusé.

Fat Joe a été lucide et l'a dit lui-même : personne, lui y compris, n'a envie de monter sur scène avec Busta Rhymes pour l'affronter lors d'une soirée Verzuz. Busta lui-même a confirmé les propos de Joey Crack en expliquant que plusieurs MC avaient refusé de venir l'affronter. Il est pourtant chaud et était même dans la foule du Barclays Center ce week-end lors de la battle entre les deux pionniers du hip-hop, Big Daddy Kane et KRS-One

Après la performance, Crazy Legs du mythique Rock Steady Crew a rencontré Busta Rhymes. Lundi 18 octobre, Crazy Legs a partagé une photo de lui pris en sandwich entre Bus-A-Bus et le co-fondateur de Verzuz, Swizz Beatz. Dans la légende, il a révélé que Busta Rhymes lui avait dit à quel point il était difficile de trouver quelqu'un prêt à le combattre dans son propre Verzuz. "J'ai dit à @bustarhymes que personne n'est assez digne de le combattre", a-t-il écrit. "Puis il m'a dit que 5 artistes avaient déjà refusé. Certaines choses sont exactement ce qu'elles sont. Il a le malheureux plaisir d'être un dieu dans le rap game."