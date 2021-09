R. Kelly : déçu par le verdict, il veut faire appel

R. Kelly est désormais fixé sur son sort. Il ne sait pas encore à quelle peine il va être condamné, elle sera déterminée en mai 2022, mais il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui portaient contre lui. Autrement dit, il risque de ne jamais ressortir de prison de sa vie. Il semble que, malgré les témoignages accablants sur son "système" et ses abus sexuels, la star déchue ait du mal à comprendre ce qu'on lui reproche vraiment. Rappelons-nous que ses avocats l'ont défendu en disant qu'il était un "sex-symbol"... Alors, il a pris la parole quelques heures après le verdict pour assurer que son équipe juridique et lui allaient faire appel de la décision de la cour de justice de Brooklyn.

"À tous mes fans et supporters, je vous aime tous et je vous remercie pour votre soutien. Le verdict d'aujourd'hui a été décevant et je continuerai de prouver mon innocence et de me battre pour ma liberté. #non coupable."