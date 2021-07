Keith Sweat et Bobby Brown, le Verzuz historique !

Ce sont deux monstres du R&B qui se sont opposés.

Les rois du R&B, Bobby Brown et Keith Sweat se sont disputés la couronne lors d'un Verzuz de toute beauté où ils se ont affrontés à coupsde classiques R&B et New Jack Swing.

Pour ceux qui ne les connaitraient pas, un petit rappel est sans doute nécessiare. Les deux artistes se sont construits une impresionnante discographie et une immense carrière au cours des dernières décennies puisqu'ils ont commencé à rencontrer le succès dès les années 70 et 80, aussi bien en solo qu'en groupe.

Bobby Brown a en effet fait partie de New Edition dont les plus grands tubes sont "Candy Girl" "Cool It Now" et "Mr. Telephone Man.” S'il a quitté le groupe au milieu des années 80, le succès ne s'est pas démenti une fois en solo. Son premier album, "King of Stage", est sorti en 1986 et comprend le tube "Girlfriend". Mais c'est surtout avec son deuxième album, "Don't Be Cruel" qui date de 1987 qu'il rencontre un énorme succès avec ce qui est considéré comme son meilleur album par la critique et celui a qui a le mieux marché en termes de ventes. Certifié platine, il comprend des tubes imparables comme "My Prerogative", "Every Little Step", "Roni".

Keith Sweat a commencé sa carrière musicale dans les années 1970 en tant que membre du groupe Jamilah. En 1984, il se lance en solo et son premier album, "Make It Last Forever" sort trois ans plus tard. Il a sans doute bien fait d'attendre puisque le disque est multi-platine et comprend un single numéro un dans les charts, "I Want Her". Au cours des trois décennies suivantes, Sweat a sorti une douzaine d'albums studio et une multitude de succès. Parmi ces disques les plus connus, on retrouve "Make You Sweat" en 1990, "Keep It Comin" en 1991, "Twisted", "Nobody" en 1996 et "I'll Trade (A Million Bucks) en 2000".

C'est donc à une bataille de titans à laquelle nous avons assisté et c'est surtout l'occasion de découvrir ou de ré-entendre certains des plus beaux succès de ces trente dernières années. Verzuz, ce n'est pas que du rap, c'est avant tout de la culture, on en a encore une fois la preuve...