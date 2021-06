George Floyd : son meurtrier condamné à 22 ans de prison !

Enfin, justice a été rendue.

Un moment historique s'est déroulé ce vendredi 25 juin 2021, dans un tribunal du Minnesota. Derek Chauvin, l'officier de police qui avait été filmé en train d'étouffer George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, avec son genou jusqu'à ce qu'il décède, a été condamné pour meurtre. Le désormais ex-policier a écopé d'une peine de 22 ans de prison fermes, soit presque le double de la peine minimale requise par le parquet. Un moment historique pour tous ceux qui luttent pour les droits des minorités aux USA.

Le 25 Mai 2020, George Floyd était donc tué par un policier en fonction, sous le regard d'autres officiers et d'une foule en colère. Depuis, un véritable combat juridique a eu lieu, car faire condamner un officier n'est jamais chose facile, encore plus aux USA où les techniques d'interpellation sont beaucoup plus agressives et dangereuses que chez nous. L'officier Derek Chauvin s'était d'ailleurs rendu coupable à de nombreuses reprises d'actes violents alors qu'il portait l'uniforme, un non-sens total pour la population : comment a-t-on pu laisser un policier déraper à ce point, à de nombreuses reprises, alors que des plaintes avaient été déposées ?

Les militants politiques américains du mouvement Black Lives Matter, lancé après la mort de Floyd, ont salué la décision. Ils saluent également le fait qu'énormément de blancs viennent se joindre à eux dans les manifestations, preuve que les blancs prennent conscience du véritable problème d'inégalités face à la police. Les jurés sont eux aussi de plus en plus multiculturels, ce qu rend les cours un peu plus compréhensives et attentives à ce genre d'injustices raciales.

On continue d'envoyer nos condoléances à la famille de George Floyd, ainsi qu'à tous les gens qui ont perdu un proche lors d'une intervention de la police, aux USA, en France ou ailleurs.