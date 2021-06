Youssoupha reçoit le soutien d'Emmanuel Macron

Dans l'histoire de sa chanson qui a accompagné la révélation des joueurs de l'équipe de France de football sélectionnés pour disputer l'Euro 2020, Youssoupha sera passé par tous les stades. Du plaisir lors de l'annonce de la liste à la consternation quand il a appris les réactions des hommes politiques en passant par la résignation quand il est sorti du silence lors de l'émission de télévision "Quotidien". Mais il y a peut-être un truc qu'il n'avait pas vu venir, c'est le soutien du président de la République. En visite hier à Clairefontaine pour soutenir l'équipe de France à quelques jours du début de la compétition, Emmanuel Macron a soutenu le rappeur, fustigeant les réactions politiques à sa chanson.

Le président s'est exprimé lors d'un entretien avec BFMTV réalisé en direct de la résidence des Bleus. Durant cette interview, Emmanuel Macron s'est porté au soutien de Youssoupha.

"Je pense que personne n’a à utiliser le sport pour faire passer des messages politiques de division. Il y a des polémiques permanentes qui portent ce ferment de division sur tous les sujets. Nous sommes une nation avec son histoire, sa culture, sa langue et qui a toujours aspiré à l’universel et qui a toujours su être plus grande qu’elle même en intégrant des femmes et des hommes qui se battent pour elle. Qu’un chanteur soit fier de porter l’équipe de France et les valeurs qui vont avec, aussi d’évoluer lui-même et se rendre compte que ce qu’il a fait était des erreurs. J’ai envie que les gens qui ont fait des erreurs les corrigent”.