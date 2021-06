Snoop Dogg rejoint la direction de Def Jam !

En tant que conseiller stratégique principal.

Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir fait de longues études pour décrocher un poste prestigieux. Une longue expérience et une carrière hors du commun, ça aide aussi. C'est ainsi que Snoop Dogg vient de faire une entrée fracassante dans l'équipe dirigeante du mythique label Def Jam comme Executive Creative and Strategic Consultant, un rôle qui va lui permettre de travailler de manière stratégique au sein de l'équipe de direction du label mais aussi avec ses artistes. Il va évidemment se concentrer sur l'artistique et le développement créatif.

Snoop Dogg rejoint donc Def Jam en tant que conseiller stratégique principal. S'il reste basé à Los Angeles, il évoluera directement en lient avec le président-directeur général d'Universal Music Group, Sir Lucian Grainge, ainsi que du président-directeur général par intérim de Def Jam, Jeffrey Harleston.

Pour Snoop, c'est une sorte de consécration. Dans la vidéo au cours de laquelle il annonce sa nomination, il a en effet expliqué à quel point il était admiratif du travail de Def Jam mais rappelait aussi que son appartenance à Death Row ne lui avait jamais permis de rejoindre le mythique label. C'est désormais chose faite, et de quelle façon ! Dans la même vidéo, il ajoute :

"Maintenant que j'en ai l'occasion, mon objectif principal sur Def Jam Records était d'aider les artistes, de leur donner de l'amour, de leur donner de la sagesse, des conseils et de la compréhension, et de leur enseigner quelques trucs que j'ai appris dans le game : diversifier leur portefeuille, pour ne pas être seulement des rappeurs, pour ne pas être seulement des artistes mais pour être des superstars, des super-héros."