Ziak se lance dans le cryptoshit

Les oeuvres d'art virtuelles font fureur en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique. On appelle ça des NFT en anglais pour non-fungible token ce qui se traduit en français par jeton non fongible. Un NFT est donc un type spécial de jeton cryptographique qui représente quelque chose d'unique. En général, on s'en sert pour vendre des oeuvres d'art mais aussi de la musique. Ziak, le rappeur le plus mystérieux du rap game français en ce moment, s'est lui aussi lancé dans ce business en proposant un produit bien spécifique, du cryptoshit.

L'étoile montante du 9.1 devient donc ainsi le premier rappeur à vendre de la cryptodrogue : il commercialise du "Zi-Hash, un Cryptoshit produit en série limitée, au nombre de 500 barrettes et 10 plaquettes" comme écrit dans la description du produit. Comptez 0.01 ETH (Ethereum) pour une barrette et 0.2 ETH pour une plaquette, soit respectivement 23 euros et 467 euros. Evidemment, vous n'allez pas pouvoir le fumer, il s'agit plutôt d'un investissement. Pour l'artiste, il s'agit d'agiter le monde de l'art contemporain. Ziak n'est pas devenu un dealer en ligne, il a juste adapté le concept des NFT autour d'un symbole.

