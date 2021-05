DMX : Swizz Beatz continue ses révélations

Swizz Beatz était un des proches de DMX. Un collaborateur mais aussi un ami. Aussi, depuis la mort du rappeur, le producteur est régulièrement convié à parler du X Man dans des interviews. Et dans un nouvel entretien à Apple Music 1, il a rappelé à quel point DMX prenait soin des autres, parfois à son détriment, et comment "Exodus" a été créé.

"J'ai beaucoup parlé à X de prendre du temps pour lui, mais il ne l'a jamais fait. Il ne pensait pas que c'était son but. Pour lui, son but était d'aider les autres. Il était très généreux. J'ai vu cet homme donner les vêtements qu'il portait à des sans-abris et rentrer chez lui en caleçon. X était différent, je l'ai toujours vu donner, jamais prendre. X ne s'est jamais soucié de l'argent. Il ne s'est jamais soucié ni des voitures, ni des bijoux. Il se souciait de ce que ressentait les autres. C'était sa devise, s'assurer que tout le monde autour de lui allait bien. Et quand je dis tout le monde, je veux bien dire tout le monde. Cela vaut aussi pour la personne qui est assise un peu triste dans un coin, même s'il ne l'a jamais rencontrée. Je l'ai vu arrêter sa voiture alors que nous allions à un show pour parler à une dame qui semblait avoir un problème."