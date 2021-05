DMX : Lil Wayne lui rend un vibrant hommage

Samedi 1er mai, Lil Wayne était en concert au Trillerfest de Miami et a pris un moment pour rendre hommage à la mémoire de DMX et de rappeler l'admiration qu'il avait pour le patron des Ruff Ryders. Il a aussi raconté des souvenirs de la tournée qu'ils avaient effectué en commun, aux débuts des années 2000.

"Quand j'étais plus jeune, nous étions environ six mois par an en tournée [...] A l'époque, nous avons fait cette tournée appelée The Cash Money/Ruff Ryders Tour. Je suis de la Nouvelle-Orléans, c'est loin de New York, de la Californie et de tout ça. Je ne savais pas si c'était réel quand je voyais les gars de New York ou de Los Angeles à la télé alors quand j'ai vu DMX, je suis tombé amoureux. Mais quand je suis parti en tournée avec lui, je le voyais à l'hôtel, dans les coulisses. Vous croisez un mec qui parle comme il rappe, vous voyez qu'il ne fait pas semblant, il est vraiment ce qu'il montre, il a un million de chiens avec lui... Il est impossible de ne pas être obsédé, épris, impressionné, peu importe le terme."