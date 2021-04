DMX : son titre "Ruff Ryders Anthem" truste les charts !

La musique de DMX continue de vivre.

On en a déjà parlé, depuis la mort de DMX, on n'a jamais autant écouté sa musique. Ses streams ont bondi de près de 1000%, ses disques se vendent à nouveau beaucoup et reviennent dans le Billboard, même son autobiographie a fait un bond au classement des meilleurs ventes de livres.

Alors que le Billboard a mis ses classements à jour, on remarque que le morceau "Ruff Ryder’s Anthem" est 16e du classement des singles, soit la meilleure entrée dans ce top de toute la carrière de DMX ! A sa sortie en 1999, ce titre devenu classique depuis, ne s'était classé qu'à la 94e position. Mieux, jusqu'à aujourd'hui, Le Dark-Man X n'avait jamais fait mieux que la 17e place avec son morceau en featuring avec The Lox, "Money, Power & Respect" en mai 1998. Mais ce n'est pas tout. Deux autres morceaux du Dog apparaissent dans ce classement avec "Party Up (Up in Here)" en 40e position tandis qu'un autre classique, "X Gon’ Give It To Ya" revient à a 46e place.

Le "Ruff Ryder’s Anthem", certainement le morceau le plus connu et le plus emblématique de la carrière de DMX se retrouve également à la 14e place du classement Streaming Songs avec 16,6 de streams uniquement aux Etats-Unis. Le titre est aussi revenu sur les ondes avec plus de 1,6 million de rotation à la radio dans la semaine du 18 avril ce qui correspond à une hausse de 738% !

Rappelons que "Ruff Ryder’s Anthem" est un titre produit par Swizz Beatz qui l'a aussi coécrit et qu'il figure au tracklisting du premier album de DMX " It’s Dark and Hell Is Hot". Si le morceau n'a pas conquis les charts en revanche l'opus du Dog est rentré directement numéro 1 au Billboard en juin 1998 et n'est sorti du classement que deux ans plus tard, en mai 2000.

La mort de DMX et le revival qui l'accompagne permet en tout cas pour certaines de revisiter ou de découvrir la discographie foisonnante et riche du rappeur. C'est aussi un bel hommage que le public lui rend.