Niro : ses objectifs humanitaires atteints, il offre un jeu vidéo à ses fans !

Les meilleurs scores pourront le rencontrer !

Pendant ce mois de Ramadan, Niro avait décidé de laisser de côté la musique afin de se consacrer à de l'humanitaire. Comme Lacrim, le rappeur de Blois profite de ce mois particulier pour penser aux autres. Il a donc mis en ligne des cagnottes pour recueillir des fonds destinés à distribuer des colis alimentaires pour les 220 familles du camp de réfugiés Al-Yasmine au Liban, pour celui de réfugiés Balata en Cisjordanie et pour le financement de repas, animations et aménagement d'une salle de jeux pour un orphelinat à Gaza. Aujourd'hui, tous ces objectifs sont atteints, alors, pour remercier son public, Niro a mis en ligne un jeu vidéo dans lequel les meilleurs scores seront récompensés. On peut gagner des Air Pods Pro ou une rencontre avec lui.