DMX : un album posthume est déjà prêt

Mais on ne sait pas quand il sortira.

Si DMX est décédé le 9 avril dernier, son oeuvre va lui survivre. Et il semble bien que le rappeur aura lui aussi le droit à un album posthume comme cela a été le cas pour les autres grands disparus du rap game comme XXXTentacion, Pop Smoke ou Juice Wrld. Dans le cas du Dark Man X c'est un peu différent puisqu'il aurait terminé le premier album après sa sortie de prison quelques jours seulement avant sa mort.

Selon le site américain AllHipHop, DMX avait terminé un album complet pour Def Jam qui aurait dû sortir à l'été. Si la sortie du disque est toujours au programme, on ne sait pas encore comment la mort du rappeur va modifier le calendrier. A noter qu'un documentaire sur sa vie aurait également été tourné et terminé par la chaîne HBO.

Ce n'était un secret pour personne que DMX travaillait sur un nouvel album mais on ne savait pas, lorsqu'il est décédé, où en était l'état d'avancement de ce projet. Mais cela avait enthousiasmé le rappeur de 50 ans qui s'était confié à ce sujet au média REVOLT à ce sujet. Il avait notamment révélé qu'il avait travaillé avec les rappeurs de Griselda, Westside Gunn, Conway The Machine et Benny The Butcher, qu'il y avait aussi une participation de Pop Smoke et qu'il avait Lil Wayne, Snoop, The Lox et plus surprenant, Bono du groupe de rock U2. Il avait avancé sur la réalisation de cet album avec la collaboration de son ami et producteur de longue date, Swizz Beatza qui lui avait amené Alicia Keys et Usher.

Peu importe quand il sort finalement, il y a fort à parier que l'album posthume de DMX rencontre un très gros succès comme cela a été le cas des autres projets de rappeurs disparus, Pop Smoke et Juice Wrld en tête d'autant que le manager du rappeur, Darrin Dean a avoué sur la chaine Fox 5 New York que c'était "un classique".

"On a fait tous ses albums. Mais celui-ci était particulier. Vous n'avez probablement jamais entendu de la musique comme celle que nous venons d'enregistrer. C'est probablement un de ses plus grands albums. C'est un de ses meilleurs. C'est un classique, définitivement."

Des propos qui renforce encore un peu plus notre impatience.