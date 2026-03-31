Booba : l'histoire du grizzly dans le clip de "Comme les autres" révélée par Chris Macari

Le célèbre réalisateur de clips Chris Macari est revenu sur la fameuse présence d'un grizzly dans le clip de "Comme les Autres" de Booba. Les coulisses de la légende !

Aujourd'hui, les clips sont devenus beaucoup, beaucoup moins marquants qu'ils ne l'étaient dans les années 2010. Peut-être parce qu'ils sont moins bons, mais surtout, parce qu'il y en a énormément, et que la plupart manque d'identité artistique. Pourtant, des clips légendaires dans l'histoire du rap français, il y en a eu un paquet depuis plus de 35 ans. "Pour Ceux" de la Mafia K'1 Fry, évidemment, "Au DD" de PNL, mais aussi "Comme les Autres", de Booba. Un clip dans lequel on retrouve Kopp en compagnie d'un grizzly, et Chris Macari, le réalisateur, a dévoilé les coulisses du tournage.

Chris Macari est clairement, avec William Thomas, un des deux plus gros réalisateurs de clips de l'histoire du rap français, un des plus célèbres en tout cas. Et c'est lui qui était en charge de la réalisation du clip de "Comme les autres", un morceau extrait de "Nero Nemesis" sorti fin 2015. Pourtant, de passage dans l'émission CKO, animée par Chris d'Hyconiq et Baloo, le réalisateur explique qu'il a failli rater l'occasion, à cause d'un manque de sommeil :

Tournée 2015 des Zéniths, Booba et toute l'équipe on doit partir en Suisse. Moi je rate l'avion parce que je me suis pas réveillé, il avait sûrement dû me donner un montage à faire. C'est ça ! J'étais en train de terminer 4G. [...] Bref, j'ai pris mon billet, j'ai pris le prochain avion, et j'écoutais "Nero Nemesis" dans mes oreilles.

Finalement, le fait d'avoir raté l'avion et d'être fatigué de fou va bien aider Chris Macari dans sa créativité :

A un moment donné, j'ouvre les yeux, puisque j'étais fatigué, j'ouvre les yeux et je me retrouve au-dessus des montagnes, toutes les montagnes enneigées, je vois un peu les forêts, alors que j'écoute "Comme les autres". Et j'ai une vision : je me suis dit que j'avais envie de tourner avec lui, à la neige, avec un petit ours.

Cette idée du petit ours, vient évidemment d'un des surnoms de Booba, dont le pseudonyme fait aussi référence au petit ourson de la chanson de Chantal Goya. Chris Macari explique que Kopp était super chaud pour l'idée, à condition que le petit ourson soit noir, tout noir. Sauf qu'ils sont en plein hiver, que l'ourson est en phase d'hibernation, et qu'il ne veut visiblement pas jouer avec eux.

Au final le dresseur nous dit : 'bon, on peut pas avoir le bébé, mais si vous voulez, on a un grizzly'. (rires) Je me suis dit que Booba allait me dire non, mais fou comme il est, il me dit 'Ah lourd ! Nwar ! Vas-y !' L'animal était super cool, le pelage super doux, et il y a la photo légendaire où il est assis à la table avec Booba.

Des images qui resteront gravées dans l'histoire du rap français, grâce à ce clip vraiment marquant, combiné avec un excellent morceau.