Drake sur le point de faire la plus grande année hip-hop de l'ère du streaming

On le croyait en mauvaise posture, mais Drake est toujours aussi dominant sur les plateformes de streaming, et à ce rythme, il devrait faire exploser tous les records en 2026 d'après les prévisions.

On ne sait pas trop ce qui se prépare du côté de Toronto, car Drake souffle le chaud et le froid depuis des mois maintenant. Après avoir commencé à teaser son album "Iceman" via quelques singles un peu faiblards, il n'a plus donné aucune information à part des stories Instagram énigmatiques à la Karime Benzema "prime". L'album devrait toutefois sortir rapidement, mais c'est pour une autre actualité que le canadien fait la une aujourd'hui : il serait sur le point de boucler la plus grosse année de l'historie du hip-hop depuis l'ère du streaming.

Drake n'est pourtant pas dans la forme de sa vie, et semble toujours affecté par la défaite face à Kendrick Lamar lors de leur clash légendaire. Mais il est loin d'être mort, et ses chiffres sont là pour en témoigner, lui qui avait déjà accumulé plus d'un milliard de streams sur Spotify en moins de deux mois en 2026. Car, alors que le mois de mars n'est pas encore terminé, il vient de dépasser les 4 milliards de streams sur la plateforme suédoise. Un chiffre qui devrait lui permettre de battre son record de l'année 2025, avec 17,6 milliards de streams sur Spotify, qui était déjà la plus grosse performance de l'histoire du hip-hop sur la plateforme depuis sa création.

Et tout ça, alors qu'il n'a rien sorti de marquant depuis un moment, et que son album "ICEMAN" est censé arriver très rapidement, ce qui devrait faire encore un peu plus exploser ses chiffres. Finalement, Drake est peut-être silencieux, mais ses chiffres semblent parler pour lui : il est bien parti pour être le boss de l'année 2026 dans le rap US !