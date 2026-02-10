Stefon Diggs perd le Super Bowl et Cardi B dans la même soirée, 50 Cent le trolle

Stefon Diggs a passé une très mauvaise soirée dimanche, en perdant, le même jour, la finale du Super Bowl et aussi sa relation avec Cardi B.

Les histoires de cœur de Cardi B, ça a l'air d'être compliqué. Ça l'était déjà lors de son mariage avec Offset, une aventure très tumultueuse avec pas mal de tromperies, de rumeurs de rupture, de remise ensemble avant une cassure définitive. On croyait que ça allait se calmer avec son nouveau gars, Stefon Diggs, joueur de football américain, mais ça n'a finalement jamais été le cas. Et on pourrait déjà assister à la fin de cette histoire : alors que Stefon Diggs a perdu la finale du Super Bowl dimanche soir, il pourrait bien aussi avoir perdu sa meuf.

Les médias américains ont multiplié les articles au sujet d'une rupture entre les deux stars. Des rumeurs qui n'ont été ni confirmées, ni démenties par l'une ou par l'autre. Ce qu'on sait, c'est que Cardi B s'est montrée très froide envers son gars avant le match, avec des encouragements très timides. Surtout, les deux se sont visiblement unfollow de leurs réseaux sociaux respectifs, ce qui nourrit les rumeurs de séparation. Pourtant, le sportif mentionnait une demande en mariage il y a quelques jours...

Et forcément, il y en a un que tout ça amuse beaucoup : c'est 50 Cent, qui a vite posté un message sur son compte Instagram pour troller Stefon Diggs après sa défaite en finale du Super Bowl. EN légende on peut lire :

Vous pouvez imaginer vous réveiller ce matin, et vous avez perdu cette meuf, et le Super Bowl ? J'aurais dit à tout le monde de me laisser dans mon coin, j'aurais bu un coup et je serais retourné me coucher. LOL

Sacré 50 Cent, il ne loupe jamais une occasion d'appuyer là où ça fait mal, comme avec sa publicité pour troller Diddy diffusée le jour de la finale du Super Bowl.