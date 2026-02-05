RZA ciblé par une platine de Martin Shkreli à propos de "Once Upon A Time In Shaolin"

Martin Shkreli, l'homme qui avait acheté l'exemplaire unique de l'album du Wu-Tang Clan "Once Upon A Time In Shaolin", lance un procès contre RZA parce qu'il aurait vendu les droits de l'album à quelqu'un d'autre.

Quand le hip hop essaie de s'inviter dans le business de l'art contemporain, et ne devient finalement plus qu'une histoire d'argent, voilà ce qui se passe... L'anecdote avait fait scandale en 2015, lorsque le Wu-Tang Clan avait annoncé qu'il sortirait un seul exemplaire de l'album "Once Upon A Time In Shaolin", dans le but de le vendre aux enchères et de faire un max d'oseille. A l'époque, c'est le businessman controversé Martin Shkreli qui avait raflé la mise, et le voilà aujourd'hui qui porte plainte contre RZA, qu'il accuse de l'avoir arnaqué.

Martin Shkreli avait en effet à l'époque payé 2 millions de dollars pour acquérir le seul et unique exemplaire de "Once Upon A Time In Shaolin", le 7ème album studio du Wu-Tang Clan, avec lequel il avait d'ailleurs nargué les internautes et les fans de rap. L'album avait ensuite été cédé au gouvernement américain pour éponger ses dettes après sa condamnation pour fraude. Mais il accuse aujourd'hui RZA d'avoir également venu les droits de l'album à une seconde personne. Ou plutôt à un collectif nommé PleasrDAO.

En gros, Martin Shkreli aurait acheté, en même temps que l'album, 50% des droits de l'album du Wu-Tang Clan. Les 50% restants devraient lui revenir au bout de 88 ans après la sortie de l'album, mais RZA et Cilvaringz, producteur du groupe, en auraient également vendu 50% supplémentaires à PleasrDAO, ce qui fait que RZA aurait au final vendu 150% des droits de l'album. De son côté le collectif PleasrDAO affirme avoir déboursé 4 millions de dollars, et avoir dépensé 750 000 dollars supplémentaires pour acheter le copyright et divers autres droits en lien avec l'album afin de le diffuser lors d'évènements privés, mais aussi à vendre des accès limités pour l'écouter via la blockchain.

Bref, une affaire de gros sous qui n'a plus rien à voir avec le hip-hop et qui dégoûte un peu, surtout venant de la part du Wu-Tang pour qui l'accès à la culture semblait être important. Mais ça, c'était à une autre époque...