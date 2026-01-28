Ice-T se demande s'il a le droit de "tirer sur les agents de l'ICE" qui n'ont pas de mandat ?

Une question légitime de la part d'Ice-T, au vu de l'actualité tragique aux Etats-Unis concernant les actions de l'ICE.

L'actualité américaine a été assez tragique à suivre ces dernières semaines, avec les agents de l'ICE qui vont toujours plus loin pour réprimer ce qu'ils appellent l'immigration illégale. Après les deux meurtres commis par l'ICE au mois de janvier (Renée Good et Alex Pretti), une partie significative de l'opinion publique est en train de retourner sa veste au sujet de cette répression autoritaire actuellement en cours dans le pays. Et dorénavant, certains appellent même à la résistance armée, un peu à l'image du rappeur Ice-T, qui se demande s'il le Second Amendement lui permet de tirer sur les agents de l'ICE en cas d'intrusion sans mandat à son domicile.

Pour les plus jeunes, qui ne connaissent pas Ice-T il s'agit d'un des premiers gansgta rappers de l'histoire, très actif dans les années 80/90. Mais il est aussi connu pour son rôle de policier dans la série "New-York, Unité Spéciale" qui a été diffusée des milliers de fois même en France. Un gars solide, qui se retrouve interpellé à cause de son nom d'artiste ("ICE-T"). Lors d'un passage dans l'émission "Allison Interviews", il en a profité pour rappeler à tout le monde qu'il condamnait les actions de l'ICE, en soulignant le fait que les agents de la police anti-immigration agissent sans mandat.

Je reste du bon côté de l'application de la loi, mais lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement avec l'ICE, finalement, c'est quoi la bonne application de la loi ? Qu'est-ce que c'est, et qui trace les lignes à ne pas dépasser, et où ? Ils n'ont même pas de mandats. Donc si l'ICE décide de rentrer chez moi sans aucun mandat, est-ce que le Second Amendement m'autorise à leur tirer dessus ? S'ils se baladent là-dehors, en agissant de manière illégale, qu'est-ce qui les rend "légaux" ? C'est parce qu'ils ont un badge ?

Une véritable question soulevée par Ice-T, même si on invite évidemment pas à ouvrir le feu sur les agents de l'ICE, bien que certains semblent le mériter... La vie humaine est sacrée, et l'ôter à quelqu'un n'est clairement pas une décision à prendre sous le coup de la colère. On espère que les choses vont se calmer et que la société américaine va retrouver son "calme", même si il apparaît de plus en plus évident que personne n'a jamais vécu en paix aux Etats-Unis, et c'est bien normal quand on commence l'histoire de son pays par un génocide sur les anciens habitants...