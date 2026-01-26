C'est l'histoire d'un morceau de 40 000 Gang qui était presque tombé dans l'oubli, et qui est en train de devenir un hit aux States grâce au catcheur Ricky Sosa.

L'année 2014/2015 et celles qui ont suivi étaient un incroyable divertissement pour le rap français. Mais c'était surtout très dense en termes de qualité, avec beaucoup de très grosses sorties, au point qu'on avait même presque oublié certains morceaux ou certains groupes. Notamment le 40 000 Gang, collectif de Boulbi, qui avait rapidement signé chez le 92i. Le groupe n'existe plus aujourd'hui, mais leur morceau culte, "Sosa", est en train de vivre une seconde jeunesse grâce à des streams qui explosent aux Etats-Unis. Tout ça, à cause d'un catcheur, Ricky Sosa.

L'histoire paraît folle, mais elle est pourtant véridique. Retour en 2014, le 40 000 Gang vient de sortir "Sosa", gros banger à mi-chemin entre la trap et la drill de Chicago, un peu inspiré par Chief Keef d'ailleurs. Le groupe signé chez 92i prend le parti de Booba dans tous ses clashs (on se rappelle d'ailleurs que Benash était bien impliqué), mais petit à petit, la hype diminue autour de l'équipage et le morceau tombe dans l'oubli. Jusqu'à ce que le catcheur belge, Ricky Sosa, choisisse le titre pour faire son entrée à chaque combat.

Le prodige belge n'a pas encore officiellement intégré la WWE, ligue n°1 de catch, la plus médiatisée, mais il commence déjà à faire beaucoup de bruit grâce à son style spectaculaire. Et à son entrée, sur "Sosa" de 40 000 Gang, qui fait turn up toute l'Amérique. Il faut dire que eux aussi, ils ont la ref de Sosa, venue directement de Scarface, et qu'ils aiment ce genre de gros bangers bien agressifs. Depuis plusieurs jours maintenant, de nombreux compte Youtube américains viennent commenter sur le clip du morceau pour expliquer que "Ricky Sosa les a amenés ici".

Un succès qui doit faire plaisir à Elh Kmer, Benash, et les autres membres du 40 000 Gang. Même Booba a repartagé l'info sur ses réseaux, fier de ses poulains. Bon, il en a profité pour clasher Elh Kmer, mais après tout, il est en clash avec tout le monde...