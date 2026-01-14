RK fait partie des rares rappeurs à être revenu sur sa condamnation pour violences conjugales en assumant les faits, et en s'excusant.

Les accusations de violences conjugales semblent être assez fréquentes chez les rappeurs, et clairement, il n'y a pas de quoi être fiers... Hier, c'est Doums qui était embarqué par la police pour des faits de violences envers sa compagne, et il est d'ailleurs déjà ressorti aujourd'hui. Et il y a quelques années, c'est RK qui était passé par cette case, lui qui a même été condamné à de la prison avec sursis pour ça. A l'époque, il avait nié les faits devant le tribunal, mais aujourd'hui, il semble avoir changé de posture, en assumant plus ou moins ses actes et en s'excusant.

Evidemment, les excuses et tout ça n'enlèvent rien à l'horreur de son geste. Mais le fait qu'un rappeur, ou un homme en général, reconnaisse les faits de violences conjugales qui lui sont reprochés, publiquement, et demande à s'excuser, c'est assez rare pour être mentionné. Invité dans l'émission "Clique" hier soir, RK est revenu sur cet épisode horrible, en n'esquivant aucune question de la part de Mouloud Achour :

Je pensais pas qu'on allait en parler là comme ça, tu vois, je te dis la vérité. Mais je pense pas me justifier sur ça, mais je vais plutôt te mettre dans le contexte. Comme je t'ai dit, j'ai 19 ans, je me crois au-dessus des lois, je néglige beaucoup les personnes autour de moi. Il se passe ces faits-là [...] ces faits-là de violences conjugales. Y a plein de choses que j'ai pas dites, y a plein de choses qu'elle n'a pas dites. C'est une histoire qu'il y a eu entre nous, qui me fait beaucoup de mal jusqu'à aujourd'hui. Parce que en vérité, pour être honnête avec toi, j'ai été jugé. Je regrette, j'ai beaucoup regretté, encore actuellement. Le fait d'être doublement jugé, par le tribunal Twitter, le tribunal des gens, j'ai pas osé prendre le téléphone et parler. Parce qu'il fallait d'une part que je me fasse pardonner auprès d'elle. Chose que que j'ai réussi à faire, et que... ça n'est jamais assez finalement. Parce que personne ne mérite ça [...] c'est pas digne d'un homme. J'ai pas été un homme, j'ai été con. J'ai été jeune. Et voilà aujourd'hui, si je t'en parle c'est parce que j'suis en paix. J'aimerais vraiment m'excuser une 50 milliontième fois à cette femme, tu vois, devant la télé. J'aimerais m'excuser auprès de toutes les personnes qui ont été touchées par ça. je sais que j'ai déçu beaucoup de gens. Ma famille. Ce qui m'a permis de garder ma tête en dehors de l'eau c'est que je savais que j'étais pas ce mec-là. Ce mec-là... c'est pas digne d'un homme. [...] Qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'ai honte.

Le rappeur explique également qu'après sa condamnation, il s'est vraiment intéressé au sujet, aux comportements problématiques, les violences verbales, les pervers narcissiques, qu'il ignorait jusqu'à ce moment. Il aurait même démarché des associations de manière anonyme pour vraiment comprendre son geste, et assure que ça ne se reproduira plus jamais. Evidemment, on ne va pas demander aux gens d'oublier ce drame, mais en tout cas, cette prise de parole de la part de RK est plutôt intéressante, et on espère que ça pourra éventuellement servir de prévention auprès de ceux qui pourraient être tentés par les violences conjugales, et rappelez-vous : ce n'est pas digne d'un homme, et personne ne mérite ça.