Wejdene plus en couple avec Koba LaD ? La vidéo qui sème le doute

Koba a-t-il de quoi s'inquiéter ?

Que le temps sera long pour Koba LaD. Le rappeur a été condamné à 6 ans de prison ferme après son implication dans un tragique accident de voiture ayant coûté la vie à son ami William. Un drame survenu alors que l’artiste semblait enfin retrouver le sourire, notamment grâce à sa relation naissante avec Wejdene.

À l’époque, tout semblait aller pour le mieux entre les deux artistes. Très discrète mais présente, la chanteuse n’avait d’ailleurs pas hésité à défendre Koba LaD après le procès, affichant un soutien sans faille malgré la lourde condamnation. Mais aujourd’hui, les choses auraient-elles changé ?

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs de rupture s’intensifient. Il y a quelque temps déjà, Wejdene avait été accusée par certains internautes d’être trop proche du petit frère de Koba LaD, alimentant les premières interrogations sur l’état réel de leur relation. Des soupçons jamais confirmés, mais qui avaient déjà mis le feu aux réseaux sociaux.

Cette fois-ci, c’est une vidéo postée sur TikTok qui a ravivé les spéculations. Dans celle-ci, la chanteuse écrit :

« 2h du mat tu reçois une notif de ton pain en pensant qu’il va te proposer manger mais en fait c’est juste sa nièce Dieudonné qui veut une vidéo dédicace »

En légende, Wejdene précise qu’il s’agit simplement d’humour. Une tentative de désamorcer la polémique… qui n’a pourtant pas suffi.

Très rapidement, la Toile s’est enflammée, et les commentaires moqueurs se sont multipliés. Certains internautes n’ont pas hésité à ironiser sur la situation judiciaire du rappeur :

« Y a des restos en prison ? »

« T’attends pas Koba ? Il a pris 8 ans fré, encore heureux elle attend pas »

« Peut-être il sort en balade, la ramène au resto et retourne en cellule, on sait pas »

Des réactions parfois violentes, souvent sarcastiques, qui montrent à quel point le couple fascine autant qu’il divise. Alors, Wejdene et Koba LaD, simple bad buzz ou véritable séparation ? Pour l’instant, aucun des deux artistes n’a officiellement pris la parole. Une chose est sûre : cette vidéo TikTok aura suffi à semer le doute.