Six ans après Carte Blanche, DJ Snake signe son retour avec Nomad, un album international mêlant collaborations prestigieuses et influences multiples. Malgré une promotion massive et une popularité mondiale incontestable, le projet fait un démarrage très faible en France. Une situation dont Booba s’est empressé de se moquer publiquement.

Un artiste au rayonnement mondial

DJ Snake s’est imposé comme l’un des producteurs français les plus influents de la scène internationale. Collaborateur de Lady Gaga, Selena Gomez, Lil Jon ou Justin Bieber, il cumule plus de 40 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

Son pouvoir d’attraction s’illustre également sur scène : en mai dernier, il a rassemblé plus de 80 000 personnes au Stade de France, tout en affichant le même soir complet à l’Accor Arena.

C’est dans ce contexte que l’artiste a dévoilé Nomad, son troisième album studio, disponible depuis le 7 novembre.

« Nomad », un projet ambitieux et cosmopolite

Le nouvel opus comporte 17 titres et réunit des artistes issus de scènes très diverses. Parmi eux : J Balvin, Travis Scott, Future, Damian Marley, Peso Pluma, Stray Kids, Bipolar Sunshine, Don Toliver, Bantu et Amadou & Mariam.

Pour accompagner cette sortie, DJ Snake a multiplié les interventions médiatiques. Sur Canal+, il est revenu sur son enfance et la place déterminante de sa mère dans son parcours.

Il y évoque une femme cumulant deux emplois, à l’aéroport et dans l’entretien, tandis que lui-même « faisait [ses] conneries » en son absence.

Il explique également avoir acheté une maison à sa mère avec son premier chèque reçu aux États-Unis, un symbole de reconnaissance qu’il revendique volontiers.

Un démarrage commercial très en dessous des attentes

Malgré le prestige de son casting et l’ampleur de sa communauté, Nomad enregistre des chiffres modestes lors de sa sortie en France.

Première semaine : un peu plus de 2 200 exemplaires vendus, pour une entrée en 39ᵉ position du Top Albums. Deuxième semaine : chute à la 100ᵉ place.Troisième semaine : recul jusqu’à la 133ᵉ position.

Ces résultats contrastent fortement avec l’image d’un artiste capable de remplir des stades en quelques minutes. Ils soulignent également l’écart grandissant entre notoriété mondiale et performances sur le marché physique et digital français.

Booba profite du recul de l’album pour relancer la polémique

La baisse rapide de l’album n’a pas échappé à Booba. Le rappeur, habitué aux prises de parole virulentes, a relayé sur ses réseaux une vidéo montrant la chute du projet dans les classements.

Dès la première semaine, il avait déjà ironisé sur les chiffres de DJ Snake :

« LA SNACKANCE… Question : comment peux-tu avoir des millions de monthly followers/listeners, remplir un Stade de France en 3 minutes et ne vendre que 2200 copies de ton album en première semaine ? Y a anguille sous roche. »

Cette nouvelle intervention s’inscrit dans une série de piques régulières adressées au producteur, renforçant la visibilité de la polémique autour de Nomad.

Un marché en évolution

Le cas Nomad met en lumière les mutations du secteur musical. Les ventes d’albums ne constituent plus un indicateur central du succès d’un artiste, alors que les performances live et les streams dominent désormais les usages.

Pour DJ Snake, ces chiffres faibles ne remettent pas en cause son rayonnement mondial, mais illustrent la difficulté de convertir une popularité internationale en engagement autour d’un album complet sur le marché français.

Attendu comme l’un des retours majeurs de l’année, Nomad peine pour l’instant à s’imposer dans les classements, malgré une promotion solide et une présence médiatique forte. La réaction de Booba contribue à amplifier la visibilité de ces contre-performances, transformant la sortie du projet en sujet de débat.

Reste à déterminer si l’album parviendra à s’installer durablement grâce au streaming et à l’exposition internationale, ou s’il restera comme un retour contrasté dans la discographie de DJ Snake.