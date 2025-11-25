Zola était suspecté de séquestration et de violences aggravées commises sur un fan, et le rappeur vient d'être placé en détention provisoire.

Alors qu'il prévoyait un retour pleine balle dans le rap français, probablement avec un nouvel album en cours de fabrication, Zola a été arrêté la semaine dernière, suspecté de faits de violence à l'encontre d'un de ses fans. Des faits qui se seraient produits dans la nuit du 6 novembre et pour lesquels le rappeur avait donc été placé en garde à vue. Cette semaine, on a droit à un nouveau rebondissement dans l'affaire : l'artiste a été placé en détention provisoire, pour des faits de séquestration et violence aggravée.

Ce genre de choses n'est jamais bon signe pour quelqu'un qui est suspecté, car ça veut en général dire que la police possède suffisamment d'éléments pour se permettre de maintenir un individu derrière les barreaux en attente de son procès, ce qui veut donc dire qu'il y aura bien un procès a priori. Cependant, on sait aussi que Zola et les autres personnes impliquées dans cette histoire ont soit gardé le silence, soit contesté les faits qui leur étaient reprochés.

Il faut dire que les faits sont particulièrement horribles : alors que plusieurs fans ont voulu se rendre chez Zola pour prendre des photos, un homme cagoulé est sorti de son domicile, provoquant la fuite de la plupart des jeunes. Pour celui qui est resté, c'était le début de l'horreur : séquestré dans le domicile du rappeur, il aurait pris plusieurs coups de poing de pied, des insultes, des menaces, et ils lui auraient même mis un flingue dans la bouche, tout en le déshabillant et en brûlant ses vêtements. Les agresseurs auraient également fait référence à l'origine ethnique du fan, en lui disant qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète car ils ne voulaient pas finir en prison "pour un petit blanc".

Une confrontation entre les deux parties est apparemment prévue pour le mercredi 26 novembre. On devrait donc en savoir plus très prochainement.