Jul bat un nouveau record avec près 1,5 millions de connexion lors de la billetterie

Point faible : Trop fort !

Qu’on se le dise, qui pourrait faire ça dans le Rap Français ? Le J a encore une fois frappé fort ! La semaine dernière, il a multiplié les annonces : d’abord, il va sortir un nouvel album, son deuxième en 2025, avec "TP sur TP" prévu pour décembre prochain. Mais ce n’est pas tout.

Le rappeur marseillais a également annoncé deux Stade de France et deux Vélodrome, soit près de 300.000 personnes qui auront la chance de le voir sur scène en 2026. Oui, mais voilà, lors de la billetterie, il y avait du monde. Mais vraiment du monde.

Au total, plus de 300.000 billets ont été vendus, avec plus de 4 millions de connexions. Avec un tel score, il aurait pu remplir le Stade de France plus de 50 fois, un chiffre complètement dingue qui prouve une nouvelle fois sa place dans le rap game.

Le rappeur a même pu laisser un message sur son compte Instagram :

"Merci ma teamJUL pr le soutien Jvous promets jvais tt donner pour les stades de l'année prochaine"

Avec des chiffres pareils, il est clair que Jul reste intouchable dans le paysage du Rap Français, et que 2026 s’annonce déjà comme une année historique pour ses fans.