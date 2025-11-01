Common explique comment Fat Joe lui a sauvé la vie lors de son clash avec Ice Cube et Mack 10

Les clashs entre les grosses têtes du rap US, à l'ancienne, ça ne blaguait pas ! Et Common en sait quelque chose.

A 53 ans, Common, légende du rap de Chicago, vit sa meilleure vie loin du rap game, qu'il a mis entre parenthèses depuis quelques années pour se diriger vers une carrière d'acteur qui lui va plutôt bien. On vous conseille d'ailleurs d'aller checker la série "Silo" si ce n'est pas déjà fait, c'est un bon bail. Mais ça reste un des piliers du game, qui va vécu des trucs de fou. Notamment un clash avec Ice Cube et Mack 10 qui a failli très, très mal se finir pour lui, mais Fat Joe lui a sauvé la vie.

C'est une anecdote assez peu connue pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'histoire du rap US, mais il y a bien eu un clash entre Ice Cube et Common, à l'époque de la sortie du morceau "I Used to lover H.E.R." dans lequel il reprochait au rap de glisser du combat "pro-blacks" à du gangsta rap, dont Cube était un des fers de lance. Dans un nouvel épisode du podcast Joe and Jada, Common a dévoilé que le clash était allé très loin : il était en train de tourner une pub sur la West Coast, des années plus tard, quand les choses ont failli déraper.

J'étais sur la West Coast avec mon gars, un des gars dont j'étais extrêmement proche, un homie, et qui n'était pas très content de cette situation avec Ice Cube et Mack 10, ce clash. Je lui ai dit que le clash était terminé, mais il a commencé à foutre un peu le bordel.

Apparemment, des gars de la West Coast, proches de Ice Cube, mais surtout très attachés à l'honneur et au fait de défendre leur hood, ont commencé à être très menaçants. Mais Fat Joe s'est interposé en disant que Common était son ami, son frère, et ça a apparemment suffit à mettre fin définitivement à ce clash. On imagine que l'histoire a été un peu enjolivée, mais il faut avouer qu'à l'époque ça ne rigolait pas sur la West Coast.